Минтруд РФ подготовил проект постановления правительства, которое вносит изменение в госпрограмму «Социальная поддержка граждан» и позволяет перераспределять возникшие у субъектов излишки региональных социальных доплат к пенсиям между нуждающимися в федеральных субсидиях на эти цели регионами, сообщает ТАСС со ссылкой на текст документа.

«В связи с колеблющейся ежемесячно фактической численностью получателей региональной социальной доплаты к пенсии и изменяющимся уровнем материального обеспечения пенсионеров в субъекте РФ может возникнуть либо экономия ассигнований федерального бюджета, перечисленных на софинансирование расходных обязательств регионов на выплату региональных социальных доплат к пенсии, либо потребность в дополнительных ассигнованиях», — говорится в документе.

«Проектом постановления предлагается установить, что в случае, если у субъекта РФ в текущем финансовом году потребность в субсидии на выплату региональной социальной доплаты к пенсии ниже предусмотренных, она может быть перераспределена между бюджетами других субъектов РФ, имеющих право на получение субсидии», — уточняют в правительстве.

Согласно подпрограмме «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», общий объем бюджетных ассигнований на ее реализацию за счет средств федерального бюджета на 2020 год составляет около 817,7 млрд рублей, на 2021-й — около 837,9 млрд рублей, на 2022-й — почти 884,7 млрд рублей.