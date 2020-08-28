Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности банку «Акцепт» на уровне «ruBBB+». Прогноз по рейтингу изменен со «стабильного» на «развивающийся», следует из релиза агентства.

«Изменение прогноза на развивающийся обусловлено появлением значительных рисков на фоне пандемии, которые, по ожиданиям агентства, могут оказать негативное влияние на качество кредитного портфеля банка и, как следствие, на его буфер капитала и рентабельность. Дальнейшие рейтинговые действия будут зависеть от скорости восстановления экономической активности в стране и реализации планов банка по урегулированию проблемной задолженности. Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен ограниченной оценкой рыночных позиций при удовлетворительном качестве активов, умеренно высокой оценкой достаточности капитала при адекватной способности к его генерации, комфортной ликвидной позицией и консервативной оценкой корпоративного управления», — сказано в сообщении.

По данным аналитиков, основу активов банка составляет кредитный портфель (53% валовых активов на 1 июля 2020 года), который представлен преимущественно ссудами, выданными корпоративным клиентам (59% ссудного портфеля на 1 июля 2020-го), на ссуды, выданные регионам и муниципалитетам, приходится 14% портфеля.

Розничный портфель составляет 9,5% валовых активов и представлен преимущественно ипотечными ссудами (50% портфеля на 1 июля 2020-го). Уровень просроченной задолженности по кредитному портфелю физлиц составил 11,3% на 1 июля 2020-го, что выше среднего значения по банковскому сектору (4,4% на 1 июля 2020-го). Вместе с тем обеспеченность ссудного портфеля оценивается как адекватная (на 1 мая 2020-го свыше 60% кредитного портфеля обеспечены залогом недвижимости и прав на нее, а также залогом денежных средств).