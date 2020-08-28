Чистый приток средств в фонды, инвестирующие в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), за неделю по 26 августа сократился до 50 млн долларов со 110 млн неделей ранее, говорится в обзоре компании BCS Global Markets.

BCS Global Markets приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

«Совокупные притоки в российские фонды акций и облигаций составили 50 миллионов долларов против 110 миллионов долларов на предыдущей неделе», — говорится в обзоре.