Центробанк зафиксировал всплеск числа жалоб в отношении Московской биржи по поводу апрельских торгов фьючерсными контрактами на американскую нефть WTI. Об этом сообщается в «Обзоре ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг» с оговоркой, что без учета данной ситуации выросла доля жалоб в отношении брокеров, однако абсолютное число жалоб остается несопоставимо малым по сравнению с ростом числа клиентов.

Во II квартале 2020 года в отношении субъектов рынка ценных бумаг было зарегистрировано 614 жалоб — в 2,7 раза больше, чем годом ранее. «Более половины жалоб поступило в отношении Московской биржи из-за последствий резкого падения цены до отрицательных значений и остановки торгов фьючерсными контрактами на американскую нефть WTI в апреле», — уточняют в Центробанке.

Напомним, котировки фьючерсов на WTI (с поставкой в мае) 20 апреля впервые в истории упали до отрицательных значений , на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) они достигали минус 40,32 доллара за баррель. На Мосбирже торги этим фьючерсом в тот день завершились раньше и на отметке 8,84 доллара. А NYMEX по итогам продолжавшихся в тот день торгов определила цену исполнения (экспирации) контракта в минус 37,63 доллара. Мосбиржа 21 апреля торги этим фьючерсом не проводила из-за неготовности брокерских и клиринговых систем к работе с отрицательными ценами, а цену экспирации взяла по обычному регламенту с NYMEX. ЦБ не усмотрел в действиях Мосбиржи по майским фьючерсам WTI нарушений закона, но в июне стало известно о подаче инвесторами в столице коллективного иска к Московской бирже из-за закрытия майских фьючерсов на нефть WTI по минус 37,63 доллара за баррель.

«Без учета этой категории жалоб следует отметить рост числа жалоб в отношении брокеров на 42%, до 149 жалоб, и двукратный рост числа жалоб в отношении манипулирования рынком (до 21 жалобы)», — добавляет Центробанк в обзоре.

Но с учетом того, что число клиентов брокеров за последний год выросло с 2,9 млн до 6 млн лиц, уровень удовлетворенности клиентов остается высоким, заключает регулятор.



По остальным категориям наблюдалось снижение абсолютного числа жалоб. Так, на фоне слабого притока клиентов в сегменте доверительного управления существенно сократилось число жалоб на мисселинг продуктов доверительного управления со стороны банков (до 28 жалоб со 148 годом ранее).