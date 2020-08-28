Банк России в результате поведенческого надзора выявил, что некоторые некредитные финансовые организации берут с потребителя комиссию за перечисление на их счет потребительского займа. Такая практика ведет к увеличению издержек для гражданина и нарушает права потребителей, считает регулятор.

Банк России направил в микрофинансовые организации, ломбарды, кредитные потребительские кооперативы, сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы информационное письмо , в котором обращает внимание, что услуга перечисления займа на счет не отделена от услуги предоставления кредита, поэтому она не может быть платной.

«В соответствии с частью 19 статьи 5 федерального закона «О потребительском кредите (займе)» не допускается взимание кредитором вознаграждения за исполнение обязанностей, возложенных на него нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также за услуги, оказывая которые кредитор действует исключительно в собственных интересах и в результате предоставления которых не создается отдельное имущественное благо для заемщика», — говорится в письме.

Банк России полагает, что перечисление суммы займа не может рассматриваться в качестве отдельной услуги, а является необходимым, сопутствующим условием для заключения договора потребительского займа и для возникновения обязательств по такому договору.

