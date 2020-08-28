Кредитные организации обучают своих клиентов пользоваться приложением Сбербанка , пишут «Известия» , ссылаясь на их представителей. Так, в ВТБ, Промсвязьбанке, «Зените» и Банке ДОМ.РФ запустили просветительскую кампанию по подключению переводов через Систему быстрых платежей (СБП) в «Сбербанке Онлайн». Инструкция предоставляется, например, когда клиент выбирает в приложении банка перевод по номеру телефона в Сбербанк, но у получателя средств не включена возможность принимать деньги через СБП. Благодаря разъяснительной работе количество успешных переводов через СБП между ВТБ и Сбербанком увеличилось с 8% в начале июня до 61% в августе, оценили в кредитной организации.

В Сбербанке не ответили на запрос издания об информировании клиентов насчет подключения СБП. В Национальной системе платежных карт сообщили, что доступ к сервисам предоставляется клиентам через привычные каналы дистанционного банковского обслуживания: мобильное приложение и интернет-банк. При этом их расположение в конкретной кредитной организации зависит от настроек приложения.

За весь май 2020-го россияне провели в СБП 2,2 млн операций на 20,2 млрд рублей. За неполный август (с 1-го по 26-е число) через систему прошло 8,2 млн операций на сумму 62,2 млрд, отметили в ЦБ. В июне и июле в СБП обработано 4,3 млн и 7,4 млн операций соответственно. В банках отметили стремительный рост перечислений через СБП в последние месяцы. Ускорение прироста связывают в кредитных организациях с подключением Сбербанка к системе. Также среди причин отметили снятие ограничений из-за пандемии и повышение узнаваемости СБП среди клиентов.

По словам экспертов, требуя дополнительного согласия на входящие переводы через СБП, Сбербанк лишает себя перечисляемых из других банков денег. Но таким образом он оставляет клиентов в парадигме собственной системы денежных операций. Остальные игроки с помощью обучения клиентов Сбербанка повышают конкуренцию на рынке. Также разобраться с СБП в Сбербанке — в интересах небольших торговых точек и ИП, которые зачастую принимают оплату через «Сбербанк Онлайн». Так они получат новых клиентов из других кредитных организаций, считают эксперты.