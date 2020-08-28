За каждую проведенную операцию на счет будут возвращаться бонусы в размере 2% от оплаченной суммы, но не более 2 000 рублей в месяц.

Для того чтобы денежные средства зачислялись регулярно и всегда были под рукой, банк ввел услугу – автопополнение счета. Процент для перевода от каждой суммы безналичного зачисления клиент выбирает самостоятельно - от 0,5% до 10%. При необходимости можно перевести деньги с накопительного на расчетный счет без начисления процентов на остаток за текущий месяц.

«Копилка на налоги – это уникальный на рынке финансовый продукт, не имеющий прямых аналогов на рынке и доступный всем клиентам Банка ЗЕНИТ. Откладывая деньги на специальный счет, предприниматели не только снижают риски блокировок со стороны ФНС, но и повышают прозрачность бизнеса для банков и регуляторов. Пополнение счета-копилки возможно со счета клиента в другом банке, так и со счетов контрагентов», - отметил руководитель блока МСБ Банка ЗЕНИТ Дмитрий Дьяков.

Открыть счет «Копилка на налоги» могут клиенты, имеющие в Банке ЗЕНИТ расчетный счет в рублях и обсуживающиеся по одному из пакетов услуг на РКО. Заявление доступно для скачивания на сайте Банка ЗЕНИТ. Заполненный документ необходимо передать в отделение или направить скан через интернет-банк, после чего дождаться уведомления об активации копилки.