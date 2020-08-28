Японский монетный двор планирует выпустить памятные монеты в честь 25-летия выхода на телеэкраны популярного японского анимационного сериала «Евангелион» (Neon Genesis Evangelion). Об этом сообщает агентство Kyodo. Предварительные заказы на коллекционные монеты будут приниматься через интернет-магазин монетного двора или по почте до 17 сентября. Монеты также можно будет приобрести с ноября этого года в официальных магазинах Evangelion в префектурах Токио, Осака и Фукуока и за рубежом.

Подарочные наборы монет с зеркальной отделкой будут продаваться за 13,7 тыс. иен (около 130 долларов). Всего планируется продать 20 тыс. таких комплектов для нумизматов. Они будут состоять из шести монет с номиналом в 1, 5, 10, 50, 100 и 500 иен и кожаного футляра. Также в набор будет входить серебряная медаль с цветным изображением человекоподобного робота, которым управлял главный герой анимационного сериала Синдзи Икари. Кроме того, в продажу поступят 50 тыс. обычных наборов стоимостью в 2,5 тыс. иен (около 24 долларов). В каждый также войдут шесть монет разного номинала, которые находятся в обращении, и медаль с изображением главных героев анимационного сериала Синдзи Икари и Рей Аянами.

Первая серия аниме «Евангелион» была показана по телевидению 4 октября 1995 года. Главные герои анимационного сериала пилотируют гигантских человекоподобных роботов, чтобы остановить вторжение инопланетных существ. В сериале присутствуют отсылки к концепциям иудаизма и христианства.