На то, чтобы искусственный интеллект (ИИ) достиг человеческого уровня, потребуется несколько десятков лет. Такое мнение в интервью порталу «Будущее России. Национальные проекты», оператором которого является ТАСС, высказал первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин.

«На то, чтобы ИИ достиг человеческого уровня, я думаю, потребуется несколько десятков лет. По результатам опроса 352 мировых экспертов по машинному обучению, искусственный интеллект с вероятностью 50% станет лучше человека в подавляющем большинстве сфер и дисциплин через 45 лет, а с вероятностью 100% — лишь через 125 лет. Так что искусственный интеллект еще долгое время будет хорошим помощником и другом, как были компьютер, калькулятор, счеты», — отметил Ведяхин. Но уже сейчас одновременное распознавание КТ- и МРТ-снимков искусственным интеллектом можно сделать за полгода, добавил он.

Как рассказал топ-менеджер, сейчас Сбербанк активно работает в направлении transfer learning — метод, при котором алгоритм, работая в одной среде, мог бы так же эффективно работать в другой среде. «Например, недавно специалисты нашего центра исследования данных обучили русскому языку нейросеть GPT-3, которая вырабатывает новые навыки на основе небольшого количества примеров. Ей не нужны для обучения огромные объемы новых размеченных данных, как раньше», — сообщил Ведяхин.

Кроме того, лаборатория по ИИ банка реализует совместно с лабораторией нейронаук и поведения человека еще один проект, в котором ученые пытаются перенести работу мозга на машинное обучение. «Например, дофаминовая стимуляция нейронов используется в обучении с подкреплением (reinforcement learning), а то, как мы строим графы, во многом повторяет физиологическую природу памяти. Но все эти проекты пока можно считать лишь первыми практическими шагами к появлению общего искусственного интеллекта», — отметил он.