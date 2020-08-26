Доля убыточных банков в России выросла, но запас капитала обеспечивает выполнение всеми группами банков нормативов его достаточности. Об этом говорится в аналитическом обзоре «Банковская система в цифрах и графиках» за II квартал 2020 года, выпущенном Ассоциацией банков России.

В ассоциации констатируют, что в банковском секторе на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции произошло ухудшение финансового результата: на 1 июля 2020 года он составил 787 млрд рублей, что на 20% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Доля убыточных кредитных организаций, по подсчетам экспертов, возросла с 16% до 28%.

«Однако запас капитала обеспечивает выполнение всеми группами банков нормативов его достаточности (Н1.0 на 1 июля 2020 года составил 12,8%)», — отмечается в обзоре.

По оценке ассоциации «Россия», во II квартале рентабельность активов частных банков снизилась до 2,1%, банков с государственным участием — до 1,9%, банков с мажоритарным участием нерезидентов — до 1,7%. Рентабельность капитала также показала тенденцию к снижению: у частных банков она составила 19,4% против 22,3% на начало года, у госбанков — 17,4% против 19,7%, у банков с участием нерезидентов — 10,4% против 14,5%. «Приводимые данные свидетельствуют о том, что все группы банков во II квартале ориентировались на консервативные оценки принимаемых на себя рисков», — комментируют аналитики.

«Наиболее заметное негативное влияние на банковскую деятельность пандемия COVID-19 оказала именно во II квартале текущего года: самое сильное падение деловой активности и темпов прироста ВВП (минус 12%) было отмечено в апреле, — указывают они. — Признаки кредитного сжатия проявились во II квартале, однако не во всех сегментах банковского кредитования. Так, кредитование населения благодаря развитию ипотеки характеризовалось приростом абсолютных объемов кредитования , несмотря на спад в автокредитовании и вялую динамику необеспеченного потребительского кредитования ».

В банковской ассоциации подчеркивают, что меры господдержки сыграли определяющую роль в сохранении положительной динамики кредитования субъектов МСП. К началу июля их совокупный кредитный портфель достиг 5,17 трлн рублей. При этом общий кредитный портфель нефинансовых организаций во II квартале демонстрирует незначительное сокращение — на 1,5%, но сохраняет положительную годовую динамику (плюс 6%).

«Пандемия коронавирусной инфекции наложила заметный отпечаток на изменение пассивов банковского сектора, — говорится также в исследовании. — По итогам января — июня 2020 года сохранилась положительная динамика остатков средств на счетах клиентов. Прирост вкладов населения в абсолютном выражении составил 1,1 трлн рублей, или 3,7%, остатков на счетах нефинансовых и финансовых организаций (кроме кредитных организаций) — 2 трлн рублей, или 7,2%. В то же время в отдельные месяцы наблюдался отток средств из банковской системы, который в основном приходился на период осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки и введения режима самоизоляции. Так, в апреле наблюдался отток средств со счетов юридических лиц в объеме 561 млрд рублей».

По итогам II квартала 2020 года сохраняется высокая концентрация на основных рынках банковских услуг: на топ-20 банков приходилось 91,5% кредитов нефинансовым организациям и 88,3% кредитов населению. Крупнейшие 20 игроков концентрируют 87,6% всех вкладов населения и 87,4% депозитов и средств на счетах нефинансовых и финансовых организаций (кроме кредитных организаций).

«В таких непростых условиях конкуренция между крупнейшими кредитными организациями и региональными банками крайне затруднительна», — признают в ассоциации «Россия», но отмечают, что тем не менее «большинство региональных банков умеют находить свои ниши, а региональные лидеры оказались способными выдерживать конкурентное давление и на национальном уровне». Согласно данным ассоциации, по итогам первого полугодия «региональные лидеры» и региональные банки с универсальной лицензией поддерживали рентабельность активов и капитала на уровнях немного ниже средних показателей по банковской системе в целом. Исключение составляет кластер банков с базовой лицензией, у которых за январь — июнь 2020 года рентабельность активов упала с 0,6% до отрицательной величины (минус 0,3%), а рентабельность капитала — с 3,1% до минус 1,5%. «Результаты деятельности банков с базовой лицензией могут свидетельствовать о том, что границы их специализации чрезмерно сужены, а потенциал пропорционального регулирования реализован не в полной мере», — полагают аналитики.

В целом они приходят к выводу, что российский банковский сектор, как было продемонстрировано во II квартале, «в период острой фазы эпидемии способен обеспечивать бесперебойное расчетно-кассовое обслуживание и оказание всего комплекса финансовых услуг населению, бизнесу и государству».



«Весомую помощь банковскому сектору оказывали регуляторные послабления и действия Банка России по поддержанию текущей ликвидности, — добавляют эксперты. — Даже в условиях значительных объемов реструктуризации задолженности и уменьшения во II квартале объемов выдаваемых ссуд в ряде сегментов сохранился общий положительный тренд кредитного процесса».