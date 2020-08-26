Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов направил председателю правительства Михаилу Мишустину письмо с предложением развернуть «гильотину отчетности» — радикально сократить число форм отчетности для бизнеса. Об этом сообщила пресс-служба Титова.

«Институт уполномоченного поддерживает инициативы правительства по упразднению излишних форм отчетности для бизнеса: отмену деклараций по земельному и транспортному налогам, планируемую отмену налоговой декларации для налогоплательщиков с объектом налогообложения «доходы» на УСН», — говорится, в частности, в письме.

Однако количество видов обязательной отчетности остается чрезмерным, констатирует бизнес-омбудсмен: налоговая (от одной до 11 форм), статистическая (158 возможных форм для разных видов деятельности), бухгалтерская, отчетность в Фонд социального страхования (до двух форм) и Пенсионный фонд России (до четырех форм, данные которых частично дублируются). В ряде случаев требуется представлять специальную ведомственную отчетность (например, отчеты в органы тарифного регулирования, отчеты об использовании средств долевого строительства, отчеты частных медицинских организаций в фонды обязательного медицинского страхования, декларации об объеме производства и оборота алкогольной продукции и т. п.).

Крупные компании только в категории статистической отчетности должны представлять более 1 тыс. отчетов в год при штрафе за непредставление до 150 тыс. рублей. Табель (перечень) форм федерального статистического наблюдения на 2020 год содержит более 60 отдельных дат сдачи отчетности. В рамках одного вида деятельности количество отчетных дат может доходить до десяти в год, а для многопрофильных предприятий — и более того, указывает Титов.

Он обращает внимание на то, что для субъектов малого и среднего предпринимательства рост отчетной нагрузки происходит скачкообразно: если микробизнесу требуется заполнять не так много форм, то малому и среднему — уже в несколько раз больше. Зачастую данные из разных форм отчетности дублируют друг друга.

Чтобы сократить избыточные и дублирующие друг друга формы, Титов предлагает углубить межведомственный обмен информацией между Федеральной налоговой службой, Росстатом, ПФР, иными федеральными, региональными и муниципальными органами государственной власти, затем на основе проведенной работы определить перечень упраздняемых (объединяемых) форм отчетности. По его предложению, необходимо «обеспечить возможность передачи всех видов отчетности в электронном формате; наконец, провести аудит установленных в КоАП размеров штрафов за непредставление первичных статистических данных и иных видов отчетности и проработать вопрос их снижения в проекте нового КоАП».

Решать указанные вопросы предлагается в составе специальной межведомственной рабочей группы с участием представителей предпринимательского сообщества.

К обращению приложен перечень конкретных предложений по совершенствованию состава отчетности, указывают в пресс-службе бизнес-омбудсмена. Среди них, в частности, меры по упрощению нескольких видов статотчетности в связи с применением онлайн-касс, объединению нескольких форм отчетности по социальным платежам, отмене отдельных форм статотчетности по причине наличия соответствующей информации в базах ФНС.



Кроме того, Титов предлагает на законодательном уровне установить обязательность заблаговременной публикации любых изменений в формы и форматы представления отчетных данных в адрес госорганов; определить периодичность представления отчетности для всех субъектов МСП для любых наблюдений — не чаще одного раза в квартал; установить общие (единые) даты сдачи статистической отчетности вне зависимости от отрасли; установить пятилетний «мораторий» на подачу отчетности индивидуальными предпринимателями и юрлицами с численностью менее 15 человек, в случае если они участвовали в сплошном наблюдении; запретить органам статистического наблюдения на практике требовать формы налоговой отчетности у субъектов предпринимательства.