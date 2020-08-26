Согласно реестру обязательств «Славянского Кредита», за выплатой страхового возмещения на сумму 318,8 млн рублей могут обратиться порядка 1,1 тыс. вкладчиков.
Страховку вкладчикам банка «Славянский Кредит» будет выплачивать Сбербанк, который стал победителем конкурса АСВ по отбору банков-агентов для этих целей. Об этом сообщает департамент общественных связей Агентства по страхованию вкладов.
Расчеты с вкладчиками, в том числе индивидуальными предпринимателями, а также юридическими лицами, отнесенными к малым предприятиям, начнутся 31 августа. Сбербанк будет осуществлять выплату компенсаций в течение не менее чем года, а о дальнейших выплатах агентство сообщит дополнительно.
Вкладчики КБ «Славянский Кредит», которые одновременно являются клиентами Сбербанка, могут обратиться с заявлением на выплату возмещения через «Сбербанк Онлайн» без посещения офиса банка-агента (сервис доступен как в мобильном приложении для Android и iOS, так и в веб-версии).
Официальное сообщение с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещено 28 августа на сайте АСВ и 31 августа в газете «Московский комсомолец».
Согласно реестру обязательств «Славянского Кредита», за выплатой страхового возмещения на сумму 318,8 млн рублей могут обратиться порядка 1,1 тыс. вкладчиков, в том числе 280 малых предприятий с требованиями на 29,5 млн.
Страховой случай наступил в связи с аннулированием лицензии «Славянского Кредита» 21 августа этого года после решения общего собрания участников банка о его добровольной ликвидации.
Страховое возмещение выплачивается в размере 100% суммы всех вкладов (счетов) клиента в банке, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. Проценты рассчитываются на дату наступления страхового случая исходя из условий каждого конкретного договора. По банковским счетам в иностранной валюте сумма возмещения рассчитывается в рублях по курсу ЦБ на день наступления страхового случая.
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