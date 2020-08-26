Российские банки в августе 2020-го заявили о введении комиссий за обслуживание счетов в валюте, пишут «Известия» . Среди них — Газпромбанк, Альфа-Банк и «Санкт-Петербург». Так, с 1 августа 2020-го за обслуживание счета в евро в Газпромбанке взимается комиссия в размере 300 рублей, если не было приходных или расходных операций за последний год, заявили в кол-центре кредитной организации. Там пояснили, что деньги за обслуживание не списываются, если на дату начисления комиссии на счете нет средств или сумма превышает 20 евро, а также если в банке есть ряд других продуктов.

Банк «Санкт-Петербург» с 17 августа ввел комиссионное вознаграждение (0,1% от суммы остатка) за ведение счета в евро, если среднемесячный остаток превышает 3,5 тыс. евро, сообщается на сайте кредитной организации. Также тарифы за обслуживание счетов в евро начнут действовать в Альфа-Банке с 1 сентября 2020 года, сообщается на его сайте. Комиссия в 0,1% от суммы на счете (минимум 10 евро, максимум 100 евро) будет взиматься при остатках свыше 50 тыс. евро для премиальных клиентов и 5 тыс. евро для остальных. Нулевой тариф сохранится, если сумма средних остатков по всем счетам в евро на дату списания будет менее 10% от объема всех средств в рублях на счетах в банке. В Росбанке сообщили, что при обслуживании счетов в евро комиссия не взимается, если среднемесячный совокупный остаток не превышает 100 тыс. евро.

На сайте Альфа-Банка объясняется, что в качестве антикризисной меры Европейский центральный банк установил отрицательную ставку по вкладам в евро, а значит, теперь держать валюту на счетах убыточно для самих кредитных организаций. Банки в странах Европы уже приучили клиентов к вкладам с отрицательной доходностью, говорится в сообщении банка.

По словам экспертов, с начала 2020 года европейская валюта поднялась к доллару на 5%, к российскому рублю — на 30%, что в разы больше, чем приносит за год классический рублевый депозит. Хотя для россиян базовой валютой для инвестиций и сбережений остается рубль, валютные депозиты и остатки по счетам составляют порядка 19% от всех средств физлиц. Ввиду ослабления рубля евро и доллары — это инструмент сохранения денег, несмотря на низкие ставки и даже комиссии. В ближайшее время ставки по рублевым вкладам останутся на близких к инфляции уровнях, считают эксперты. Они пояснили, что среднесрочные изменения конъюнктуры как мировых рынков, так и российской экономики могут привести к росту инфляционного давления. В этом случае ЦБ увеличит ключевую ставку, а затем вырастут и тарифы по вкладам в коммерческих банках.