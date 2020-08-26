Данные Росимущества, Росстата и Федеральной налоговой службы о количестве компаний с государственным участием расходятся между собой, говорится в бюллетене Счетной палаты (СП), которая оценила, как государство управляет госкомпаниями и унитарными предприятиями, пишет РБК . Так, достоверной информации о количестве акционерных обществ (АО) и федеральных государственных унитарных предприятий (ФГУП), подконтрольных государству, не существует. Данные Единой системы управления госимуществом, за которую отвечает Росимущество, расходятся с данными Росстата и ФНС, отмечается в бюллетене.

Сведения о деятельности госкомпаний фрагментарны и почти не подвергаются анализу, за исключением узкого круга крупнейших компаний, делают вывод аудиторы. В отчеты для правительства Минэкономразвития включает данные только о десяти крупнейших АО — всего 1% от общего числа. В результате более 90% АО находятся в «серой зоне», и их деятельность никак не анализируется, указала Счетная палата. Также разнятся оценки доли государства в экономике России. СП указала на низкое исполнение программы приватизации: по данным на декабрь 2019 года, приватизировано 256 пакетов акций — 52,6% от 487 запланированных. Причем количество ФГУП сокращалось не столько благодаря приватизации, сколько в результате объединения и ликвидации предприятий или преобразования их в бюджетные и казенные учреждения.

Разные АО и ФГУП закреплены за разными ведомствами. В каждом отдельном случае у органов власти разные полномочия по управлению активами, обращают внимание аудиторы СП. Нет и единых принципов распределения предприятий по ведомствам, поэтому в ряде случаев не учтена их отраслевая специфика. Теми ФГУП, которые не закреплены за конкретными ведомствами, по факту управляет Росимущество, которое не отражает информацию о таких предприятиях в бюджетной отчетности о финансовых вложениях, указано в докладе СП. Аудиторы выявили случаи, когда чиновники одновременно находятся в органах контроля и управления компаний (от четырех до 20 АО одновременно), но эффективность их работы не оценивается. Концентрация управления АО у одного органа власти, осуществляющего одновременно права акционера и отраслевого регулятора, способствует возникновению конфликта интересов, говорится в комментарии замглавы Росимущества Алексея Павлова.

Госкомпании генерируют большие финансовые потоки и обеспечивают существенные доходы бюджета, выплачивая дивиденды. Поступления в бюджет от госкомпаний в 2017—2019 годах, по данным Счетной палаты, росли. Большую часть дивидендов (97%) принесли только 20 АО — всего 2% от общего числа. Свыше 500 компаний в 2017—2019 годах вообще не принесли средств бюджету. Задолженность по перечислению в бюджет дивидендов от ФГУП за три года выросла в 3,7 раза — до 718,2 млн рублей. СП указала на отсутствие четких принципов дивидендной политики. В результате размер дивидендов по отношению к чистой прибыли 19 крупнейших АО варьировался от 1,7% до 190%.

Доминирование госкомпаний мешает развитию новых рынков, снижает конкуренцию, прокомментировал директор по экономической политике НИУ «ВШЭ» Юрий Симачев. Это может порождать провалы государства: коррупцию, конъюнктурность решений, замещение частных средств государственными, отметил эксперт. По его мнению, быстро снизить участие государства в экономике невозможно из-за масштабов госсектора, но повышать эффективность работы таких предприятий необходимо.