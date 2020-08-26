Программой доступных путешествий по России, предусматривающей кешбэк для участников, воспользовались около 50 тыс. человек. Такие данные представила глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

Она уточнила, что участники программы потратили на приобретение туров и бронирование гостиниц 900 млн рублей.

«Программой уже воспользовалось около 50 тысяч человек, которые приобрели туров и размещений на 900 миллионов рублей. Всем участникам программы кешбэк в течение пяти дней успешно начисляется», — сообщила Догузова, чьи слова приводятся на сайте Ростуризма.

«Самыми популярными направлениями в рамках программы стали Краснодарский край, Крым и Ставрополье на октябрь — ноябрь (эти направления недоступны в высокий сезон. — Прим. Банки.ру), а также такие направления, как Московская область, Алтайский край, где много оздоровительных туров, Тюменская область с горячими источниками, регионы вдоль Волги, конечно же, Казань и Санкт-Петербург», — рассказала она.



Госпрограмма доступных путешествий по России стартовала в ночь на 21 августа. Догузова напомнила, что до ее окончания остается чуть более суток. По условиям программы все, кто приобретет в ее рамках тур до 28 августа включительно, получат возврат в размере до 15 тыс. рублей. «На сайте мирпутешествий.рф есть тысячи самых разных предложений по всей стране», — подчеркнула руководитель туристического ведомства.