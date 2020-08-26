Минэкономразвития РФ заканчивает подготовку обновленного прогноза социально-экономического развития России и фиксирует существенное улучшение оценок ситуации в экономике в текущем году. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе молодежного форума «iВолга».

«Надо сказать, что экономика вошла в стадию восстановления. Мы сейчас готовим новую оценку прогноза социально-экономического развития страны, заканчиваем подготовку прогноза, обсуждаем внутри правительства. В любом случае мы видим существенное улучшение оценок ситуации в этом году. Мы более быстрыми темпами восстанавливаемся, об этом и президент страны уже говорил, и те цифры, которые сейчас по статистике выходят, все это подтверждают. Мы это напрямую связываем с теми мерами, которые были приняты», — сказал он.

По словам министра, улучшение ситуации в экономике России происходит в первую очередь благодаря реализации крупных социальных программ, программ поддержки бизнеса, увеличению бюджетных расходов, политике ЦБ и совместным кредитным программам. «Ситуация стабилизируется. Мы не говорим, что все проблемы решены. Мы понимаем сложную ситуацию на рынке труда, и это абсолютный приоритет деятельности правительства. Но мы продолжаем реализацию антикризисных программ и запускаем новые системные меры, которые тоже в большом объеме за это время были приняты», — добавил Решетников.

