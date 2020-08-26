Пик вызванных пандемией экономических проблем в России пройден, в следующем году экономика восстановится. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в четверг в интервью телеканалу «Россия-24».

«Во-первых, мы считаем, что пик проблем у нас пройден, и я надеюсь, что мы постепенно начнем восстанавливаться. Но, в общем-то, здесь мы мало чем отличаемся от других стран мира. В следующем году, я думаю, это восстановление будет обеспечено», — сказал Путин.