Уровень инфляции в России составит в этом году примерно 3,4—3,41%. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью телеканалу «Россия-24».

«У нас макроэкономические основные показатели достаточно стабильно себя ведут. У нас, несмотря на предсказания, что будут большие колебания, 3,4% инфляция только на сегодня. И, по экспертным прогнозам, где-то и будет примерно 3,4—3,41%», — сказал Путин.

По оценке президента, падение экономики в России может составить 5—6%.