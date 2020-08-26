Сотовые операторы начали отказываться от безлимитных тарифов и опций, пишут «Известия» . Так, с 27 августа МТС изменили условия безлимитного архивного плана «Тарифище». Как пояснили в компании, теперь у пользователей есть выбор: остаться на безлимите и платить больше на 50—75 рублей или перейти на новую версию тарифа при сохранении той же цены, но лишь с 30 Гб интернет-трафика. В компании пояснили, что проанализировали базу и выяснили — подавляющее большинство абонентов безлимитных тарифов (75%) используют 12—15 Гб трафика ежемесячно. То есть они платят за то, чем не пользуются.

Оператор Tele2 26 августа закрыл для подключения физлиц услугу «Очень много Интернета». Абоненты, у которых услуга уже подключена, смогут пользоваться ей на прежних условиях. При распространении безлимитных тарифов и опций трафик растет быстрее выручки и нелинейно, что приводит к чрезмерно высоким нагрузкам на сеть, пояснили в пресс-службе Tele2. Безлимиты негативно влияют на рынок, и их популярность больше обусловлена маркетинговыми инструментами, нежели реальным профилем потребления, отметили в пресс-службе «ВымпелКома». Сейчас рынок начинает трансформироваться в сторону роста спроса на тарифы с совместным потреблением, конвергентные тарифы и тарифы с включенным доступом к цифровым сервисам, добавили в компании.

В «МегаФоне», Yota и «ВТБ Мобайле» отменять безлимитные тарифы и опции в ближайшее время не планируют. Генеральный директор «ВТБ Мобайла» Максим Шарков допускает изменение ситуации в зависимости от уровня потребления трафика и новых запросов от абонентов. С июля у пользователей опции «Социальные сети» «СберМобайла» начал тарифицироваться видеотрафик в соцсети «ВКонтакте», следует из информации на сайте оператора.

По словам экспертов, операторы выходят на новый этап корректировки тарифных планов, который включает в себя усечение/сжимание опций и пакетов с безлимитным доступом к отдельным ресурсам. Причинами можно назвать увеличение потребления в период самоизоляции при усилении финансовой нагрузки на операторов. Полностью безлимитные тарифы и опции компании не уберут, но они подорожают, и первый скачок цены стоит ожидать в сентябре этого года — на 15—20%, считают эксперты. По их мнению, уход от безлимитов связан с тем, что доходы операторов упали во II квартале, при этом объем мобильного трафика вырос на 25% и не сильно упал после окончания карантина. Операторы теряют на безлимитах, причем не только в средствах, но и в качестве услуг для большей части абонентов. Безлимитными тарифами пользуется около 7—8% абонентов мобильной связи, но трафика они качают в разы больше, чем обычные абоненты, пояснили эксперты.