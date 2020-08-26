ЦБ установил официальные курсы валют на 28 августа.

Курс доллара понизился на 30,25 копейки, составив 75,2354 рубля (75,5379 рубля на 27 августа). Курс евро снизился на 22,94 копейки, до 88,996 рубля (89,2254 рубля на 27 августа).

На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня четверга демонстрирует укрепление к иностранным денежным единицам. На 13:40 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 75,26 рубля (минус 12 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 88,87 рубля (минус 37 копеек).

Диапазоны котировок с начала сессии составляют 74,94—75,54 рубля за доллар и 88,68—89,4 рубля за евро.