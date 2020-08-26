Средний размер микрозайма в июле 2020 года вырос на 2% по сравнению с июнем и составил 8,16 тыс. рублей (в июне 2020-го – 8 тыс. рублей), говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ). В апреле данный показатель снижался по сравнению с мартом на 3% и демонстрировал минимальное значение за прошедший год. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в июле 2020-го средний размер микрозайма вырос на 0,4% (в июле 2019-го – 8,13 тыс. рублей).

Наибольший средний размер «займа до зарплаты» был зафиксирован в Москве (10,1 тыс. рублей), Ростовской области (10 тыс.), Санкт-Петербурге (9,3 тыс.), а также в Белгородской (9,1 тыс.) и Московской (9 тыс.) областях.

Самый высокий рост среднего чека микрозайма продемонстрировали Красноярский край (+7,5%), Вологодская (+6,2%), Белгородская (+5,1%) и Кемеровская (+4,4%) области, а также Санкт-Петербург (+4,2%). В ряде регионов средний размер займа «до зарплаты» снизился, в том числе в Республике Татарстан (-7,1%), Ставропольском крае (-2,3%), а также в Нижегородской (-1,4%) и Новосибирской (-1,0%) областях.