Игорь Антонов покидает пост председателя правления Банка МФК, следует из релиза финучреждения.



«Совет директоров Банка МФК удовлетворил обращение председателя правления Игоря Антонова об освобождении от занимаемой должности с 28 августа в связи с переходом на новое место работы. Исполняющим обязанности председателя правления назначена первый заместитель председателя правления банка Татьяна Орлова», — сказано в сообщении.

Антонов покидает пост председателя правления банка в связи с переходом на работу в Московский Индустриальный Банк.