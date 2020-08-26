Глава Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева выступает за массовое внедрение в России мировой практики по передаче малоимущим продуктов питания с истекающим сроком годности. Об этом она заявила в четверг журналистам в ходе поездки в Симферополь, передает ТАСС.

«Представьте, сколько у нас утилизируется продуктов питания, срок годности которых подходит к концу. В мире есть общеизвестная практика: когда продукты годны еще несколько дней <…> они перераспределяются в некоммерческие организации, фонды, которые помогают малоимущим семьям. Здесь, мне кажется, мы тоже должны такие форматы использовать. Они есть в отдельных практиках. Я знаю, что в Санкт-Петербурге есть некоммерческие организации, патронирующие малоимущие семьи, которые договариваются с сетями [продуктовых магазинов]. Я думаю, что этот вопрос нужно поднимать на высокий уровень и смотреть, какие механизмы могут быть реализованы в нашей стране», — сказала она, отвечая на вопрос ТАСС.

Чупшева пояснила, что необходимо выстраивать такую работу с добросовестными некоммерческими организациями и использовать такой механизм, который «нивелирует злоупотребления и мошенничества в этой части — чтобы продукция не перепродавалась, доходила до адресата, это были те товары и продукты, которые не навредят здоровью человека».



«Мы тут не первооткрыватели, есть работающие практики в мире, и надо адаптировать их для нас», — добавила глава АСИ.