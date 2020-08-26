Beluga Group (MOEX: BELU), ведущая алкогольная компания в России, объявляет данные консолидированной финансовой отчетности за первую половину 2020 года, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Ключевые финансовые показатели, а также основные корпоративные события

Первое полугодие 2020 года Отгрузки в натуральном выражении (млн дал) 6,5 (+15%) Выручка (млн рублей) 26 283 (+23%) Операционная прибыль (млн рублей) 2 167 (+25%) Показатель EBITDA (млн рублей) 3 325 (+23%) Чистая прибыль* (млн рублей) 460 (+2%) Чистая прибыль на акцию (рублей) 35,76 (+22%)

* На чистую прибыль в отчетном периоде оказали разовое влияние отрицательные курсовые разницы от валютных депозитов группы (321 млн рублей).

В первом полугодии несмотря на пандемию COVID-19 и последовавший за ней кризис группа продолжила стабильное развитие, сфокусировавшись на эффективности и инновациях. Внешние факторы оказали разовое влияние на результаты за период, однако, стратегические основы деятельности Beluga Group остаются неизменными, поскольку диверсификация бизнеса способствует достижению целей и ключевых показателей.

В январе-июне 2020 года даже с введением дополнительных мер безопасности и правил социального дистанцирования на заводах, компания не только удержала уровень производства, но и согласно статистике производства нарастила темп, завоевав в отчетном периоде абсолютное первенство по выпуску крепкого алкоголя во всех ключевых категориях: водке, ЛВИ, коньяку и виски.

Двузначный рост отмечается по собственным и по импортируемым брендам, которые компания представляет в России на эксклюзивной основе. Основными драйверами выступили водки «Беленькая», «Архангельская», коньяк «Золотой Резерв», виски Fox & Dogs и Troublemaker, а также джин Green Baboon. А среди партнерских брендов – виски Grant's и ром Barcelo из крепких напитков, а также Torres, Masi и Faustino из винного портфеля.

Эпидемиологическая ситуация во всем мире предсказуемо отразилась на результатах экспорта, однако, корректировка тактики, в частности, фокус на офф-трейд и digital-каналах, дали положительные результаты. Так, по итогам полугодия продажи Beluga относительно 2019 года выросли в Германии (+91%) и Польше (+82%). Кроме того, флагманский бренд укрепил позиции в США, где по итогам января-июня 2020 года увеличил продажи более чем на 21%, став третьим среди наиболее быстро растущих брендов в сетевом канале по данным статистической компании IRI.

Продолжилось усиление собственной розницы внутри России: общее количество торговых точек «ВинЛаб» к концу второго квартала достигло 622, большое внимание уделяется развитию e-commerce и внедрению инноваций. В H1 2020 динамика продаж сети составила +53% к аналогичному периоду прошлого года. EBITDA сети при этом увеличилась в 2,5 раза и составила 1,2 млрд рублей.

Группа направила значительные инвестиции на поддержание системы здравоохранения в регионах присутствия для противостояния COVID-19 и помощь местным сообществам. Несколько десятков миллионов рублей были выделены на закупку необходимого оборудования и средств индивидуальной защиты для медицинских учреждений Архангельска, Приморья, Москвы и Московской области.

Результаты компании способствовали включению акций Beluga Group в индекс широкого рынка и индекс компаний потребительского сектора Московской биржи в конце мая. А в конце июля обыкновенные акции группы были переведены из раздела «Третий уровень» во «Второй уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже.

Комментируя финансовые результаты, председатель правления Beluga Group Александр Мечетин отметил: «Несмотря на пандемию коронавируса и последовавший кризис, в первой половине 2020 года группа продолжила эффективную работу. Выручка выросла на 23% в основном за счет общих отгрузок, увеличившихся на 15%, а также из-за существенного прироста основных показателей собственной розницы.

Отдельно несколько слов о показателе чистой прибыли: без учета разовых (неповторяющихся) расходов, таких как потери на курсовых разницах, составивших 321 млн рублей, и дополнительной благотворительной помощи, оказанной в период пандемии COVID-19 в размере 35 млн рублей, показатель чистой прибыли вырос бы на 81%. Beluga Group в период резкой девальвации рубля в марте этого года вынуждена была создавать дополнительные валютные резервы в качестве страховки от дальнейшего, еще более сильного ослабления рубля. Это привело также к трехкратному росту денежной позиции.

Если говорить об операционной активности группы, то отмечу, что в новых условиях группа продолжает вести стратегию премиумизации и диверсификации, адаптируя подход к современным реалиям и делая фокус на инновациях. Укрепляем позиции в премиальном сегменте: как в водочной категории, где мы представили несколько новинок за отчетный период, включая Orthodox, так и в других направлениях, запустив игристое вино Tête de Cheval, созданное по традиционному методу шампанизации. Вместе с тем мы развиваем смежные направления, диверсифицируя операции и, таким образом, снижая риски: дистрибутируем продукцию более чем 50-ти ведущих иностранных поставщиков в России и заключаем новые контракты – так, с этого года портфель пополнился крупнейшим брендом армянского коньяка «Ной» и лидером среди португальских вин в нашей стране – Mateus; – выводим собственные марки за рубеж: количество стан, в которых присутствуют наши бренды превышает 100, – а также развиваем розничную сеть «ВинЛаб», в магазинах которой покупатели могут найти полный ассортимент Beluga Group сделать click & collect-заказ, а также раньше остальных приобрести новинки компании. Эффективное функционирование этих направлений в совокупности с собственным производством востребованных продуктов обеспечивают стабильное и устойчивое развитие компании.

20-летний опыт работы в отрасли, понимание конъюнктуры и трендов, а также ориентированность на покупателей и их вкусы позволяют Beluga Group удерживать лидерство и показывать стабильные результаты и финансовые показатели даже в турбулентных условиях. Впереди новые запуски, партнерства и рынки. Мы и дальше будем радовать наших потребителей качественными брендами, достойными сопровождать самые яркие события в жизни».