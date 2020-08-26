Совокупный портфель микрозаймов снизился во II квартале на 2%, до 158,9 млрд рублей, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на СРО МФО «МиР». Это первое снижение портфеля с 2015 года. Выдачи займов сократились на треть — до 49,6 млрд рублей. Аналогичную динамику фиксирует и «Эксперт РА». По оценке агентства, портфель займов сократился во II квартале по сравнению с I кварталом примерно на 3% (до 213—215 млрд рублей). При этом выдачи снизились с 101,6 млрд до 79 млрд рублей.

Как пояснили в СРО «МиР», причиной сокращения выдач стало прежде всего ужесточение скоринга — к июню сокращение доли одобрений составляло 10—20 и более процентных пунктов. В «Эксперт РА» среди причин называют и временное закрытие офисов в ряде регионов страны.

В агентстве отмечают стагнацию сегмента коротких микрозаймов за счет выдачи наиболее качественной клиентской базе займов на большие сроки с одновременным повышением средней суммы. По данным СРО «МиР», сократилось количество действующих договоров между МФО и заемщиками (на 6%, до 9,7 млн) и средняя сумма займа (на 12%, до 10,4 тыс. рублей).

По словам участников рынка, клиенты — отказники банков, с которыми многие компании связывали в начале пандемии надежды на выдачи, ни по количеству, ни по объему не смогли заместить тех, кто перестал проходить скоринг. Отказной банковский трафик не всегда отличается высоким качеством — часть банковских клиентов пользовались кредитными картами с лимитами, соизмеримыми с займами в МФО, и испытывали затруднения с внесением платежей.

По прогнозам аналитиков, рынок до конца года будет стагнировать. Портфель микрозаймов по итогам 2020-го может остаться на уровне I квартала — около 219 млрд рублей, считают эксперты. Рынок во втором полугодии не сможет достигнуть динамики прошлого года из-за таких угроз, как активизация мошенничества, ухудшение кредитного качества клиентской базы, стагнация портфеля офлайн-компаний. Также к середине 2021 года может значительно снизиться и количество участников рынка — с 1,6 тыс. до 1 тыс. компаний, прогнозируют эксперты.