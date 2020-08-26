Челябинвестбанк снизил процентные ставки по новым кредитам на приобретение недвижимости , сообщает пресс-служба финучреждения.



Ипотека по госпрограмме — кредит по льготной ставке, который поможет приобрести строящееся или готовое жилье от застройщика. Процентная ставка по кредиту — 6—6,5%. Первоначальный взнос — от 15%. Если суммы материнского капитала (или иной субсидии) достаточно для минимального первоначального взноса, то возможно кредитование без первоначального взноса.

Минимальная сумма кредита — 300 тыс. рублей, максимальная сумма — 12 млн рублей для жилых помещений, расположенных в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; 6 млн рублей — для жилых помещений в иных субъектах РФ.

«Ипотечный спринт» позволит оформить ипотеку по низкой ставке на относительно короткий срок. По этой программе можно взять кредит на квартиру, жилой дом, земельный участок и другую недвижимость. Процентная ставка — 7—8,85%. Максимальный срок кредитования — пять лет, первоначальный взнос — от 40%.

«ИнвестИпотека» — ипотечная программа с широкими возможностями для клиентов. Например, возможно оформить кредит без страхования, а при наличии материнского капитала или дополнительного обеспечения — без первоначального взноса; можно приобрести любую жилую недвижимость, в том числе квартиру с незначительной перепланировкой. Процентная ставка — 7,24—11,2%, максимальный срок кредитования — 15 лет, первоначальный взнос — от 15%.

«ИнвестЛайт» — ипотечный кредит, который можно получить без документального подтверждения доходов. Процентная ставка — 8,95—12%, максимальный срок кредитования — восемь лет, первоначальный взнос — от 40%.