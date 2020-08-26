Показатели рынка жилищного проектного финансирования продолжили расти в июле. Об этом говорится в тематической заметке Центробанка РФ.

Так, объем средств, размещенных участниками долевого строительства на счетах эскроу, в июле увеличился на 19%, до 500,7 млрд рублей. Количество счетов эскроу выросло за месяц на 22%, до 148,4 тыс. Общий лимит заключенных между банками и застройщиками кредитных договоров превысил 1,56 трлн рублей.



На динамику показателей в том числе повлияли меры государственной поддержки, указывают в ЦБ.

