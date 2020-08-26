Многолетний лидер рейтинга Forbes Елена Батурина остается на первом месте среди богатейших женщин России, пишет издание. Ее капитал за год вырос на 100 млн долларов — до 1,3 млрд долларов. На втором месте — основательница Wildberries Татьяна Бакальчук, закрепившаяся в статусе миллиардера в прошлом году. У нее состояние также увеличилось на 100 млн долларов — до 1,1 млрд долларов.

В рейтинге 25 богатейших женщин в этом году в списке появились сразу два новичка, благодаря которым, несмотря на кризис, суммарное состояние участниц рейтинга установило новый рекорд — 10,7 млрд долларов.

Первый новичок занимает третье место в рейтинге. Это дочь миллиардера Леонида Федуна, акционера нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» и футбольного клуба «Спартак» Екатерина Федун. В октябре 2018 года миллиардер передал своим детям — дочери Екатерине и сыну Антону — около 2% акций «ЛУКОЙЛа». По итогам 2019 года нефтяная компания начислила 242,5 млрд рублей дивидендов, доля детей Леонида Федуна — почти 6 млрд рублей.

Второй новичок, занимающий 13-е место в рейтинге, — вдова участника рейтинга 200 богатейших бизнесменов России Владимира Когана Людмила Коган. Она унаследовала долю мужа (81,8%) в банке «Уралсиб», входящего в топ-30 крупнейших банков России. По итогам 2019 года активы «Уралсиба» равнялись 445 млрд рублей, чистая прибыль — почти 13 млрд рублей.