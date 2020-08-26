Банк ДОМ.РФ снизил ставки и улучшил условия по потребительским кредитам свыше 1 млн рублей — теперь клиенты банка могут оформить кредит по фиксированной ставке 7,5%, говорится в релизе финучреждения.

Данная ставка распространяется как на рефинансирование взятых в других банках кредитов, так и на новые кредиты наличными.

Максимальная сумма потребительского кредита — 3 млн рублей сроком от двух до семи лет с возможностью досрочного погашения без комиссий. Кредит доступен без залога — на любые цели, в том числе для объединения в один продукт неограниченного количества авто- и потребительских кредитов, ипотеки, а также кредитных карт, оформленных в других банках.