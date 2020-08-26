Положительное влияние на уровень кредитного рейтинга оказывает высокая вероятность поддержки банка со стороны собственников.
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство присвоило банку «Аверс» кредитный рейтинг «A(RU)» со «стабильным» прогнозом.
Кредитный рейтинг банка обусловлен удовлетворительной оценкой его бизнес-профиля, сильной позицией по капиталу, а также адекватной позицией по риск-профилю, фондированию и ликвидности, поясняется в релизе АКРА. Положительное влияние на уровень кредитного рейтинга оказывает высокая вероятность поддержки со стороны лиц, под значительным влиянием которых находится банк, добавляют аналитики, уточняя, что ряд собственников банка «Аверс» занимают руководящие посты в АО «ТАИФ» и обладают высокой деловой репутацией.
Банк «Аверс» ведет деятельность преимущественно на территории Татарстана, где занимает второе место по большинству показателей. Удовлетворительная оценка его бизнес-профиля («bbb-») определяется прежде всего позицией по величине собственных средств по сравнению с другими кредитными организациями. В числе прочего отмечается, что АКРА считает стратегию банка выраженно консервативной: он не стремится к существенному увеличению кредитного портфеля (доля которого в последние годы не превышает 15% всех активов). Корпоративные кредиты предоставляются ограниченному числу заемщиков, кредитование физических лиц сконцентрировано на ипотеке.
Сильная оценка буфера абсорбции потенциальных убытков определяется в первую очередь высокими показателями достаточности капитала (Н1.2 составляет 33,95% на 1 июля 2020 года). Агентство также отмечает устойчивую способность «Аверса» к генерации собственного капитала.
Риск-профиль оценивается как адекватный. АКРА указывает на высокое качество активов банка при относительно высокой концентрации на отдельных заемщиках / эмитентах ценных бумаг. Около половины всех активов банка на 31 декабря 2019 года составляли инвестиции в долговые ценные бумаги, которые представлены инструментами, выпущенными эмитентами с высоким уровнем кредитоспособности. «Основной объем портфеля ценных бумаг оценивается банком «Аверс» по амортизационной стоимости, что определяет низкую подверженность кредитной организации рыночным рискам», — пишут аналитики. Качество межбанковских кредитов также, по их мнению, может быть оценено как высокое. По состоянию на начало июля около 15% всех активов было размещено в Банке России.
В кредитном портфеле (около 12% активов на начало 2020 года) доля кредитов «третьей стадии» составляла 0,5% от общего объема портфеля; кредиты IV и V категорий качества составляли 2,5% всего портфеля по РСБУ на 1 июля; доля кредитов крупнейшей группе связанных заемщиков — 30%. «Объем кредитов, предоставленных связанным с банком «Аверс» сторонам, а также компаниям, работающим в сфере строительства и недвижимости, значительно меньше величины основного капитала», — уточняют аналитики.
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