Аналитическое кредитное рейтинговое агентство присвоило банку «Аверс» кредитный рейтинг «A(RU)» со «стабильным» прогнозом.

Кредитный рейтинг банка обусловлен удовлетворительной оценкой его бизнес-профиля, сильной позицией по капиталу, а также адекватной позицией по риск-профилю, фондированию и ликвидности, поясняется в релизе АКРА . Положительное влияние на уровень кредитного рейтинга оказывает высокая вероятность поддержки со стороны лиц, под значительным влиянием которых находится банк, добавляют аналитики, уточняя, что ряд собственников банка «Аверс» занимают руководящие посты в АО «ТАИФ» и обладают высокой деловой репутацией.

Банк «Аверс» ведет деятельность преимущественно на территории Татарстана, где занимает второе место по большинству показателей. Удовлетворительная оценка его бизнес-профиля («bbb-») определяется прежде всего позицией по величине собственных средств по сравнению с другими кредитными организациями. В числе прочего отмечается, что АКРА считает стратегию банка выраженно консервативной: он не стремится к существенному увеличению кредитного портфеля (доля которого в последние годы не превышает 15% всех активов). Корпоративные кредиты предоставляются ограниченному числу заемщиков, кредитование физических лиц сконцентрировано на ипотеке .

Сильная оценка буфера абсорбции потенциальных убытков определяется в первую очередь высокими показателями достаточности капитала (Н1.2 составляет 33,95% на 1 июля 2020 года). Агентство также отмечает устойчивую способность «Аверса» к генерации собственного капитала.

Риск-профиль оценивается как адекватный. АКРА указывает на высокое качество активов банка при относительно высокой концентрации на отдельных заемщиках / эмитентах ценных бумаг. Около половины всех активов банка на 31 декабря 2019 года составляли инвестиции в долговые ценные бумаги, которые представлены инструментами, выпущенными эмитентами с высоким уровнем кредитоспособности. «Основной объем портфеля ценных бумаг оценивается банком «Аверс» по амортизационной стоимости, что определяет низкую подверженность кредитной организации рыночным рискам», — пишут аналитики. Качество межбанковских кредитов также, по их мнению, может быть оценено как высокое. По состоянию на начало июля около 15% всех активов было размещено в Банке России.



В кредитном портфеле (около 12% активов на начало 2020 года) доля кредитов «третьей стадии» составляла 0,5% от общего объема портфеля; кредиты IV и V категорий качества составляли 2,5% всего портфеля по РСБУ на 1 июля; доля кредитов крупнейшей группе связанных заемщиков — 30%. «Объем кредитов, предоставленных связанным с банком «Аверс» сторонам, а также компаниям, работающим в сфере строительства и недвижимости, значительно меньше величины основного капитала», — уточняют аналитики.