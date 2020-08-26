Объем выдачи ипотеки вырос в России на 20%, количество кредитов увеличилось на 17% по сравнению с показателями прошлого года. Об этом, как передает ТАСС, сообщил в среду вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

«Мы перевыполнили показатели по ипотеке прошлого года, правда, с учетом рефинансирования. Физически ипотечных кредитов выдано на 17% больше, в деньгах выдано на 20% больше по отношению к аналогичной дате 2019 года, а 2019 год был не самый плохой по ипотеке», — сказал Хуснуллин.



По данным Центробанка, за первые шесть месяцев 2020 года выдано 601,1 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 1 трлн 440,1 млрд рублей.