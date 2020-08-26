Visa намерена поменять правила конвертации валюты по рублевым картам с апреля 2021 года, пишут «Известия» . Письмо с уведомлением об этом платежная система направила в кредитные организации в августе, рассказали в четырех банках из топ-30. Так, Visa будет применять один и тот же обменный курс для клиринга и окончательного расчета с клиентом, сообщила платежная система. Для держателей карт это нововведение будет означать применение единого обменного курса в момент оплаты, оно не повлечет за собой взимания каких-либо сборов или комиссий. Уведомлять клиентов о тарифах за конвертацию обязан банк, выпустивший карту, подчеркнули в Visa.

По словам представителей кредитных организаций, новые правила будут удобнее для граждан с учетом довольно волатильного курса рубля к евро и доллару. Процесс окажется понятнее и прозрачнее, клиенты при совершении покупок в иностранной валюте будут защищены от резких скачков валют, которые могут произойти уже после фактической даты покупки. Однако сложно заранее оценить, приведет ли изменение к росту использования карт за рубежом. На трансакционный спрос в первую очередь влияет наличие карт в разных валютах и мультивалютный пластик, курс покупки валюты банка в целом и общее удобство сервисов, отметили банкиры.

Правила конвертации изменила с 11 августа платежная система Mastercard. Новшества пока не повлияли на клиентов, заявили в банках. Разница в большинстве случаев незначительна. При трансграничных операциях по картам «Мир» на данный момент возможны два варианта применения курса конвертации, сообщил представитель платежной системы. Для межсистемного взаимодействия деньги конвертируются по курсу, установленному в момент авторизации. При стандартном варианте взаимодействия с иностранными банками деньги пересчитываются по курсу, установленному на операционный день обработки платежа. Планы по изменению порядка конвертации не обсуждаются, уточнил представитель организации «Мир».

По мнению экспертов, нововведение будет выгодно прежде всего клиентам, так как при резком изменении курса основные расходы понесет банк или платежная система. Подобные изменения затронут не менее десятой части держателей карт. С наступлением кризиса покупатели все чаще стали отказываться от валютных сделок из-за опасения потерять деньги. Чтобы привлечь людей, риски возьмут на себя финансовые организации, отметили эксперты.