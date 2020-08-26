Финансовый супермаркет Банки.ру в четверг, 3 сентября, проведет вебинар на тему «Дивидендная стратегия — плюсы и минусы» .

Обсудим:

• как работает дивидендный механизм;

• сколько могут принести акции;

• как выбирать акции с хорошими выплатами на российском и американском рынках;

• чем опасна дивидендная стратегия.

А также — любые вопросы, которые возникают у вас, уважаемые зрители.

Среди участников вебинара — независимый финансовый консультант, эксперт в области управления личными инвестициями Игорь Файнман и генеральный директор консалтинговой группы «Личный капитал», финансовый консультант Владимир Савенок.

Модератор — главный редактор Банки.ру Владислав Коваленко.

Начало вебинара — в четверг, 3 сентября, в 16:00 по московскому времени. Участие — бесплатное.



Готовьте интересные вопросы и присоединяйтесь!

Количество мест ограниченно. Ссылка на регистрацию — здесь.