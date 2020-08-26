За восемь месяцев действия программы «Дальневосточная ипотека» более 9 тыс. человек оформили такой кредит под 2%, при этом количество желающих воспользоваться программой превышает число квартир на первичном рынке. Об этом рассказал в среду глава Минвостокразвития Александр Козлов на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством, передает ТАСС .

Программа «Дальневосточная ипотека» действует с 10 декабря 2019 года. Она позволяет молодым семьям и участникам программы «Дальневосточный гектар» получить ипотечный заем в размере не более 6 млн рублей по ставке 2% годовых на срок до 20 лет.

По словам Козлова, на начало августа на первичном рынке доступны для продажи 15 тыс. квартир, тогда как взять льготную ипотеку готовы 47 тыс. семей.

Ранее в ходе рабочей поездки на Дальний Восток председатель правительства РФ Михаил Мишустин поддержал идею расширить программу на вторичный рынок жилья в Магаданской области и на Чукотке, так как в этих регионах нет новостроек. Он поручил внести соответствующие изменения в нормативную базу. Сейчас ипотеку под 2% на вторичную недвижимость можно взять только в сельской местности. Однако на Колыме и Чукотке почти все сельские территории относятся к городским округам, поэтому получить льготную ипотеку на вторичную недвижимость там пока нельзя.



На совещании у президента в среду Мишустин сообщил о подготовке правительством национальной программы развития Дальнего Востока до 2035 года. По его словам, в ходе встреч с жителями региона поднимались вопросы по совершенствованию условий программ «Дальневосточная ипотека» и «Дальневосточный гектар», по решению проблем аварийного жилья, и все эти вопросы будут отражены в нацпрограмме.