Кирилл Царев, занимавший пост вице-президента Сбербанка , назначен на должность старшего вице-президента, заместителя руководителя блока «Розничный бизнес». Об этом в среду сообщили в кредитной организации.

До прихода в Сбербанк Царев был заместителем председателя правления Международного Банка Санкт-Петербурга, в течение 12 лет возглавлял компанию «Интерлизинг». С 2012 года работал в «Сбербанк Лизинге», в том числе долгое время руководил компанией. В ноябре 2018 года Царев был назначен вице-президентом Сбербанка. В настоящий момент он также является председателем совета директоров «Сбербанк Лизинга» и президентом Объединенной лизинговой ассоциации.

Царев окончил Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, имеет два высших образования — экономическое и юридическое. Прошел обучение по программе развития руководителей высшего звена.