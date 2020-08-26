AliExpress предоставил самозанятым россиянам возможность открывать собственные магазины на онлайн-площадке, говорится в сообщении ретейлера.

«Открыть собственный магазин на маркетплейсе AliExpress уже в ближайшее время смогут самозанятые — физические лица, использующие специальный льготный налоговый режим, который действует в 75 регионах России. Сотрудничать с AliExpress смогут жители любого из этих регионов. К концу июля в России было зарегистрировано более 850 тыс. самозанятых с суммарным доходом более 110 млрд рублей», — отмечается в сообщении.

По закону самозанятым нельзя заниматься перепродажей товаров, но можно торговать продукцией собственного производства, в том числе через маркетплейсы. Среди продукции, производимой самозанятыми, — аксессуары, товары для дома, сувениры и одежда с некоторыми ограничениями (то, что по закону не подлежит маркировке). Для регистрации потребуются ИНН и контактные данные.

Новым продавцам будет доступна доставка Почтой России или через компанию Cainiao. «Самозанятые продавцы смогут воспользоваться льготами от AliExpress: 0% комиссии на первые 100 товаров (включая расходы площадки на проведение онлайн-оплаты), субсидии на услуги логистики компании Cainiao в размере 60 рублей на каждую доставку, рекламное размещение у блогеров и партнеров площадки в рамках аффилиатной программы с комиссией от 3%. Также самозанятым будут доступны все те же функции управления магазином, что и крупным производителям: возможность оформить магазин по своему вкусу, управлять заказами, анализировать продажи магазина и категории в целом в личном кабинете продавца», — отметили в компании.

«Сейчас на AliExpress больше 14 тысяч российских продавцов, 80% из них — предприятия малого бизнеса. Мы с большим уважением относимся к этой категории, особенно к производителям товаров. В последнее время им было непросто. По разным оценкам, самозанятых производителей сейчас не более 15 тысяч, но есть тренд на переход индивидуальных предпринимателей в статус самозанятых, так что их число будет расти», — отметил директор по развитию «AliExpress Россия» Дмитрий Селихов.