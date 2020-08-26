Потребительские цены в России в среднем не изменились за неделю, свидетельствуют данные Росстата.

Как следует из материала «Об оценке индекса потребительских цен с 18 по 24 августа 2020 года» , за отчетную неделю прирост цен был нулевым, с начала текущего месяца зафиксирована дефляция на уровне 0,1%, с начала года — инфляция на уровне 2,9%.

«За период с 18 по 24 августа 2020 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100%, с начала августа — 99,9%, с начала года — 102,9% (справочно: август 2019 года — 99,8%, с начала года — 102,4%)», — указано в публикации. Уточняется, что оценка индекса потребительских цен за период осуществляется на основе данных об изменении средних потребительских цен на товары и услуги с учетом их доли в потребительских расходах населения.

Согласно данным Росстата, по итогам предыдущей отчетной недели ( с 11 по 17 августа ) была также зафиксирована нулевая инфляция; за неделю с 4 по 10 августа цены снизились на 0,1%.



За период с 18 по 24 августа 2020 года среди продовольственных товаров заметно выросли цены на свинину — на 0,6%. Также подорожали черный чай, полукопченая колбаса, сметана, сыры, вареная колбаса, жирный творог, подсолнечное масло, хлеб, фруктово-ягодные и овощные консервы для детского питания, мягкие конфеты в шоколаде. Подешевели пшено, мясо кур. Цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 3,5%, в том числе на картофель — на 4,5%, на морковь и яблоки — на 3,9%.