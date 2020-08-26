Граждане России, которые подозревают ошибку при начислении пенсии, должны прийти в Пенсионный фонд и составить соответствующее заявление, заявил первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.

«Если человек подозревает ошибку, то нужно прийти в Пенсионный фонд и составить заявление. Если с первой попытки, на его взгляд, его претензии не учли, его пенсионный стаж неточно интерпретирован, то можно перепроверить еще раз, вплоть до обращения к депутатам Госдумы, членам Совфеда», — пояснил он.

По словам Рязанского, каждое обращение и письмо тщательно изучаются, после чего проводится перерасчет пенсии. Если специалисты фонда обнаружат ошибку, то гражданин получит недостающую сумму. Если государство ошибается в пользу получателя, то выплаты все равно сохранятся. По мнению Рязанского, «такие ошибки допустимы» и являются рабочими ситуациями.