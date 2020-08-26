Президент России Владимир Путин считает, что необходимо вновь вернуться к вопросу о выводе бизнесом денег на офшорные счета. Об этом он заявил в среду на заседании правительства, передает ТАСС.

«Надо вообще посмотреть на процессы подобного рода (вывод средств компании на офшорные счета. — Прим. ТАСС). Андрей Рэмович [Белоусов, первый заместитель председателя правительства] мне сегодня докладывал по поводу нашей работы с офшорными зонами, все понятно. Но в целом еще надо системно вернуться к этому вопросу», — сказал российский лидер.



Ранее Путин предложил установить налог за перевод дивидендов на зарубежные счета в размере 15%. По словам главы государства, сейчас две трети таких средств облагаются ставкой налога лишь в 2%. Путин отмечал, что такая ставка является несправедливой в условиях общего 13-процентного подоходного налога. Указанная мера потребует корректировки соглашений об избежании двойного налогообложения с некоторыми странами.