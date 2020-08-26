Промсвязьбанк опубликовал итоги сбора заявок на участие в тендере по проведению due dilligence за 50 млн рублей для приобретения Роскосмосбанка (ранее Фондсервисбанк), который проходит финансовое оздоровление силами ГК «Роскосмос», пишет «Коммерсант» . В услуги в рамках тендера входит консультирование по слияниям и поглощениям, проведению правовой проверки объекта, финансовое и налоговое консультирование. Промсвязьбанк выбрал две компании, разделив оплату услуг на 20 млн и 30 млн рублей соответственно.

Благодаря этой сделке госкорпорация сможет освободиться от непрофильного актива, а Промсвязьбанк — выполнить цели по наращиванию обслуживания компаний ОПК до 70% к 2022 году, пишет издание. Сейчас у ПСБ около 60% рынка гособоронзаказа, объем которого оценивается в 1,5 трлн рублей.

За пять лет оздоровления Роскосмосбанк не показал заметной положительной динамики в части портфеля «плохих» активов. Сейчас на балансе банка 65,8 млрд рублей «плохих» долгов, на них приходится более 60% от кредитного портфеля. По словам старшего аналитика рейтингового агентства «НКР» Егора Лопатина, незарезервированными остаются порядка 30 млрд рублей, но реальный объем требуемого резервирования может быть меньше с учетом обеспечения по кредитному портфелю (15 млрд рублей). Средства клиентов за полугодие сократились на 9,5% до 94,6 млрд рублей. Разрыв между активами и пассивами банка составляет 10,4 млрд рублей, следует из полугодовой отчетности. За первое полугодие 2020 года Роскосмосбанк заработал 31,7 млн рублей чистой прибыли против 1,1 млрд рублей годом ранее.

Промсвязьбанк уже начал активную работу с «Роскосмосом» — на днях было объявлено о заключении договора с госкорпорацией о развитии по сотрудничеству в рамках зарплатных проектов ГК и ее предприятий (120 компаний). Как следует из сообщения банка, ПСБ предложит персоналу «Роскосмоса» и его структур перейти на зарплатное обслуживание. Речь идет о 200 тыс. сотрудников.