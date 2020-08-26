Банк России установил официальные курсы валют на 27 августа.

Курс доллара вырос на 1 рубль 2,53 копейки, составив 75,5379 рубля (74,5126 рубля на 26 августа). Курс евро увеличен на 1 рубль 16,64 копейки до 89,2254 рубля (88,059 рубля на 26 августа).

На биржевых торгах наблюдается отрицательная для рубля динамика. На 14:13 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 75,75 рубля (плюс 43 копейки к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 89,51 рубля (плюс 33 копейки).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 75,35—75,96 рубля за доллар и 88,99—89,81 рубля за евро.