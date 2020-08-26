Средний размер выданных автокредитов в июле 2020 года составил 815,8 тыс. рублей — за май — июль данный показатель фактически вернулся на уровень начала 2020 года. Об этом говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 5,3% (в июле 2019 года — 774,9 тыс. рублей). В апреле по сравнению с мартом текущего года средний чек автокредита сократился сразу на 16,1% до 698,5 тыс. рублей.

Самый большой средний размер выданных автокредитов был отмечен в Москве (1 197,1 тыс. рублей), Московской области (997,5 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (981,7 тыс. рублей), Ханты-Мансийском АО (915,4 тыс. рублей), а также в Краснодарском крае (897,1 тыс. рублей).

Наивысший рост среднего чека выданных автокредитов продемонстрировали Кемеровская (плюс 34,6%), Новосибирская (плюс 16,9%) и Воронежская (плюс 16,2%) области, а также Чувашская Республика (плюс 11,9%) и Самарская область (плюс 10,7%). Единственным регионом, в котором средний размер автокредита незначительно снизился, оказалась Пензенская область (минус 2,0%). В Москве и Санкт-Петербурге средний размер кредита на покупку авто по сравнению с июлем прошлого года вырос на 5,5% и 3,1% соответственно.