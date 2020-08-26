К базирующемуся в Москве ФорБанку будет присоединен пермский Почтобанк. Сообщение о начале процедуры реорганизации финучреждений опубликовал в среду Банк России, получивший соответствующее уведомление от ФорБанка.

Из материалов ЦБ следует, что оба банка являются обладателями базовой лицензии.

Газета «Коммерсант» в феврале этого года сообщала о продаже Генбанком Почтобанка акционерам ФорБанка. Как пояснял один из акционеров Станислав Баранов, Почтобанк был приобретен для расширения бизнеса; уже тогда анонсировалось присоединение Почтобанка к ФорБанку. Это инвестиция, расширяющая географию присутствия банка, уточнял Баранов.

По данным газеты, сумма сделки могла составить более 300 млн рублей.



Решения о реорганизации были приняты общим собранием акционеров ФорБанка и общим собранием акционеров Почтобанка 20 августа.