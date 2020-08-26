Управление Федеральной антимонопольной службы по Москве выдало предписание ОТП Банку за распространение рекламных СМС-сообщений в нарушение положений закона «О рекламе». Об этом в среду сообщило Московское УФАС.

«Столичный антимонопольный орган по факту получения от гражданина заявления относительно распространения на его телефонный номер посредством СМС-сообщения рекламы с описанием акционных преимуществ карты АО «ОТП Банк» установил, что условиям акции не соответствуют ограничения по ряду категорий покупок, а также сроку ее проведения и максимальной сумме кешбэка», — отмечается в релизе ведомства.

«В соответствии с законом «О рекламе» не допускается реклама, в которой отсутствует часть существенной информации о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или использования, если при этом искажается смысл информации и вводятся в заблуждение потребители рекламы», — комментирует начальник отдела контроля за рекламной деятельностью и пресечения недобросовестной конкуренции Московского УФАС России Наталья Уварова.



Антимонопольщики пришли к выводу, что действия рекламодателя нарушили часть 7 статьи 5 закона «О рекламе», и выдали ОТП Банку предписание.