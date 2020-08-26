Минфин России на аукционе в среду, 26 августа, разместил облигации федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска № 24021RMFS с датой погашения 24 апреля 2024 года, говорится в сообщении ведомства. Размещенный объем выпуска составил 85,183 млрд рублей. Объем спроса — 297,392 млрд рублей.

Цена отсечения равнялась 98,55% от номинала, средневзвешенная цена — 98,6311% от номинала, выручка от размещения — 84,284 млрд рублей.