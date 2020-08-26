За первое полугодие 2020 года кредитная организация поднялась на девять позиций.

По состоянию на 1 июля объем капитала Банка достиг 13,3 млрд рублей. Темп прироста с начала 2020 года составил 4,7%. Это лучшие показатели среди самостоятельных банков Краснодарского края.

Исследование было подготовлено согласно данным по 381 банку и небанковским кредитным организациям России. Как отмечают аналитики, прирост капитализации наблюдался у 214 банков или у 56,2% из рейтинга. Наибольшего результата добились частные банки: суммарный прирост их капитала по итогам первого полугодия составил 7%, против прироста на 1,5% у банков с иностранными акционерами и 1,2% у госбанков.

В целом, по оценкам экспертов, первые шесть месяцев года, в части динамики собственного капитала, выдались для российского банковского сектора достаточно неплохими, учитывая пандемию коронавируса и снижение прибыли. Во второй половине 2020 года вероятна ситуация более быстрого роста капитала за счет восстановления прибыльности.