Теперь он составляет 15% от стоимости приобретаемого жилья.

«Ипотека по-семейному» - программа льготного ипотечного кредитования под ставку от 5% годовых, разработанная Банком для семей, в которых в период с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года родился второй и последующий ребёнок. Денежные средства могут быть использованы для приобретения недвижимости в новостройках на стадии строительства или в сданных в эксплуатацию многоквартирных домах у застройщиков - партнеров Банка. Кроме того, их можно направить на рефинансирование имеющихся ипотечных кредитов.

За время действия программы Банком заключено более 120 кредитных договоров общим объемом порядка 220 млн рублей.

Независимый интернет-сервис «Выберу.ру» по итогам 2019 года включил «Ипотеку по-семейному» в число лучших ипотечных предложений российских банков для семей.

Подробную информацию о программе «Ипотека по-семейному» и других ипотечных продуктах Банка можно получить в офисах КБ «Кубань Кредит», на сайте kk.bank или в Контакт-центре по телефонам 8 800 555-25-18 и *2518 (звонок бесплатный).