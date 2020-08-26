Банк помог собрать в школу мальчишек и девчонок, которые 1 сентября впервые сядут за парты.

«Ребята, идите всегда только вперед, стремитесь к новым знаниям, чтобы вами могли гордиться родные, школа и вся страна, - поздравила будущих первоклассников председатель Правления КБ «Кубань Кредит» Нина Чупрынникова. – Впереди у вас важные события, яркие впечатления, новые серьезные победы».

Школьные ранцы с необходимыми учебными принадлежностями и сладостями получили 32 ребенка. Из-за эпидемиологической обстановки в этом году пришлось отказаться от ежегодного посещения спектакля в Новом театре кукол КМТО «Премьера», и церемония вручения проходила в Общественном центре администрации Карасунского внутригородского округа города Краснодара. Впрочем, это никак не отразилось на радостном настроении ребятни и родителей.

«В очень непростой период пандемии вы уделили внимание и внесли вклад в подготовку наших детей, что позволит им полноценно начать свое образование», - говорится в благодарственном письме организации «Благо» в адрес руководства и коллектива Банка «Кубань Кредит».