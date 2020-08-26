На этот раз он собрал деловых женщин из Черноморской экономической зоны Кубани.

Как и предыдущий форум в Новокубанске, мероприятие проводилось при поддержке Фонда развития бизнеса Краснодарского края в рамках проекта «Популяризация предпринимательства» и было ориентировано на уже состоявшихся бизнесвумен и на тех, которые никогда ранее не занимались предпринимательством.

Порядка 100 представительниц прекрасного пола в неформальной обстановке получали знания и навыки создания стартапов, выбора правильной системы налогообложения, продвижения продуктов и многие другие. Также бизнес-леди делились личными историями успеха и удачными кейсами.

Банк «Кубань Кредит» на форуме представляла заместитель руководителя Темрюкской региональной дирекции Анна Филатова. На стенде кредитной организации участницы могли ознакомиться с банковским продуктами для бизнеса, в том числе программами кредитования МСБ с господдержкой. Кроме того, они получали сувениры с символикой Банка.

В сентября запланировано еще одно подобное мероприятие – оно пройдет в краевой столице и будет адресовано женщинам, представляющим Краснодарскую агломерацию.