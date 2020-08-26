Банк «Кубань Кредит» принял участие в первом заседании Клуба стратегических инициатив, которое состоялось сегодня в Краснодаре в Инновационном центре.
Совещание возглавили губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.
Кредитную организацию на мероприятии представлял начальник Управления продаж Сергей Колбуденко.
Цель создания Клуба – содействие действующим и начинающим предпринимателям региона в реализации их планов по развитию территорий. При этом, по словам организаторов, краю нужны прорывные идеи не только в экономике, промышленности, туризме, но и в социальной сфере. Решение этих задач возможно с использованием ресурсов новой площадки.
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